Meerdere spelers, onder wie Marokkaan Chakla van OHL, krijgen schorsing na opstootje op Afrika Cup

Na die wedstrijd in het Kameroense Yaoundé, waarin Egypte na verlengingen won, kwam het in de catacomben tot een handgemeen tussen meerdere spelers en officials van beide teams. De CAF kon enkele spelers identificeren, onder wie de 28-jarige Marokkaanse verdediger Soufiane Chakla, die in clubverband voor Oud-Heverlee Leuven uitkomt. Hij is geschorst voor de twee volgende interlands, net als zijn landgenoot Soufiane Boufal.

Bij Egypte mist verdediger Marwan Dawoud, die nog geen minuut speelde, het vervolg van het toernooi net als de assistent-coach. Beide landen moeten ook een boete betalen.

