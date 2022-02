Mondmasker, coronapas, afstand houden: sinds dinsdag hoeft het allemaal niet meer in Denemarken. Het land heeft alle maatregelen gelost. “We zijn klaar om uit de schaduw van het coronavirus te treden”, zegt de Deense premier Mette Frederiksen. Maar Dennis Vansant, een landgenoot die in Kopenhagen woont, is minder enthousiast. “Ik ben ongerust, ja.”