Britse politie opnieuw in opspraak na berichten over zwaar wangedrag

De Britse politie is opnieuw in opspraak gekomen na berichten over zwaar wangedrag. Een vrouw met de naam Yvonne Farrell werd naar eigen zeggen in een politiecel gepaste kledij geweigerd. Ze had zich moeten uitkleden en kreeg in de plaats alleen een kort bovenstuk en hotpants, vertelde ze woensdag tegenover de Britse openbare omroep BBC. Omdat ze ten onrechte werd opgepakt, kreeg ze omgerekend 54.000 euro schadevergoeding en excuses. Over de andere beschuldigingen repte de politie met geen woord.

Eerder raakte bekend dat agenten van de Londense politie in chatsessies veel racistische, seksistische en homofobe uitspraken hadden gedaan en verkrachtingsfantasieën hadden gedeeld. Een journaliste van The Times was op gesprekken gestoten van de politiedirectie in het district Charing Cross. Volgens het onafhankelijke politietoezicht ging het om geïsoleerde gevallen, maar minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel zei woensdag in het parlement wel dat er binnen de Metropolitan Police een probleem is met de cultuur en een gebrek aan leiding.

Cressida Dick, de politiebaas van Londen, ligt al langer onder vuur. Vooral het lot van Sarah Everard beroerde de gemoederen. De 33-jarige vrouw werd in maart vorig jaar ontvoerd door ex-agent Wayne Couzens, toen ze onderweg was naar huis. Ze werd verkracht en uiteindelijk ook vermoord. Daarna kwamen nog meer zaken aan de oppervlakte, waarbij politieagenten verdacht werden van verkrachting. Minister Patel verlengde in september 2021 wel het contract van Dick.