Biden stuurt extra troepen naar Oost-Europa

Biden zou 3.000 extra Amerikaanse manschappen naar Oost-Europa sturen. Daarvan zijn er al 1.000 aanwezig in Europa. Zij zullen naar de NAVO-bondgenoten in het oosten van de alliantie trekken. Het grootste deel van de troepen zou naar Polen en Roemenië vertrekken.

De beslissing kadert in de spanningen die er momenteel zijn tussen Rusland en Oekraïne. Biden heeft geen plannen om militairen naar Oekraïne zelf te sturen, maar wil wel de nabijgelegen bondgenoten van de NAVO geruststellen.

De 2.000 extra troepen vertrekken later deze week vanop de basis Fort Bragg, in North Carolina, naar Europa. Zij komen bovenop de 8.500 Amerikaanse militairen die eerder in staat van paraatheid zijn gebracht. Dat gebeurde in voorbereiding van een eventuele Russische inval in Oekraïne, maar Biden en andere leden van de Amerikaanse regering beklemtoonden al dat er geen troepen naar Oekraïne zelf gestuurd zullen worden.

Volgens Amerikaanse functionarissen zouden er momenteel al meer dan 100.000 Russische troepen zich verzameld hebben aan de Oekraïense grenzen. Volgens het Pentagon hebben de Russen de nodige troepen en militaire uitrusting daar gestationeerd om Oekraïne binnen te vallen. Rusland ontkent dat het zo’n invasie voorbereidt.

