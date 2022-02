Achtjarige verstopt zelfgemaakt boek in bibliotheek en scoort hit: nu al tientallen mensen op wachtlijst

Een boek geschreven en geïllustreerd door een achtjarige jongen uit de Verenigde Staten is uitgegroeid tot een groot succes. Volgens de Amerikaanse krant ‘The New York Times’ had de jongen zijn boek eind december in een bibliotheek verstopt. Een maand later stonden al 56 mensen op de wachtlijst voor het werk. De laatste op de lijst komt mogelijk pas over vier jaar aan de beurt.

Bron : BELGA, The New York TImes

De achtjarige Dillon Helbig uit de Amerikaanse staat Idaho heeft er een productieve kerstvakantie opzitten. Vier dagen lang was hij bezig met het schrijven en illustreren van zijn eigen boek – 88 pagina’s in totaal. The Adventures of Dillon Helbig’s Crismis gaat over hoe het hoofdpersonage terugreist in de tijd nadat de piek in zijn kerstboom was ontploft.

Het grote schrijfwerk was achter de rug, maar hij moest er ook nog voor zorgen dat zijn boek door iedereen gelezen werd. Dus toen hij met zijn grootmoeder naar de lokale bibliotheek ging, besloot hij zijn enige kopie tussen de andere fictieboeken te verstoppen.

’s Avonds biechtte hij aan zijn ouders op dat hij zijn meesterwerk in de bieb had achtergelaten. Zijn mama belde daarop naar de bibliotheek met het idee dat ze het boek zou kunnen ophalen bij de verloren voorwerpen, maar de medewerkers vonden het boekje zo leuk dat ze het in de catalogus opnamen. Het werk van Dillon kreeg een echte bibliotheeksticker en werd verplaatst van de fictie naar de graphic novels.

En daar werd The Adventures of Dillon Helbig’s Crismis meteen een hit. Tegen eind januari stonden er al 56 mensen op de lijst om het boek uit te lenen. Als die het meesterwerk allemaal vier weken bijhouden, de maximale uitleenperiode, dan komt de laatste pas over vier jaar aan bod.

Vervolgverhaal

Door de impact van het boek werd de familie van de jonge auteur al meermaals gecontacteerd door uitgevers en heeft de bibliotheek besloten om meerdere kopieën te maken. Ook kreeg Dillon de eerste Whoodini Award, een prijs voor de beste jonge auteur, die de bibliotheek speciaal voor hem in het leven riep.

Dillon heeft ook al verschillende andere kinderen geïnspireerd om zelf boeken te schrijven en een lokale auteur zou zelfs samen met de jongen een schrijfcursus voor kinderen willen organiseren.

Volgens zijn mama schrijft Dillon al stripverhalen sinds hij vijf jaar is en wil hij later dan ook graag schrijver worden. Maar hij heeft ook nog andere toekomstplannen. “Ik wil stoppen met schrijven als ik 40 ben”, zegt hij tegen The New York Times. “Dan ga ik games maken.” Maar eerst gaat hij werken aan een vervolgverhaal met de titel: The Jacket-eating Closet – De kast die jassen eet.