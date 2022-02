Primeur voor ons land: WK Counter-Strike komt naar het Sportpaleis

Miljoenen ogen over heel de wereld zullen in mei gericht zijn op het Antwerpse Sportpaleis. 24 teams nemen het dan tegen elkaar op in de PGL Antwerp Major, het wereldkampioenschap CS:GO, ook wel gekend als Counter-Strike. Het is de eerste keer dat een e-sportstoernooi van deze omvang wordt georganiseerd in de Benelux.

CS:GO is een populaire shooter, een online videogame waarbij twee teams van vijf spelers het tegen elkaar opnemen. Wereldwijd wordt het spel maandelijks door 600.000 mensen gespeeld. Op piekmomenten nemen bijna een miljoen mensen digitaal de wapens tegen elkaar op.

Dat het wereldkampioenschap naar Antwerpen komt, is bijzonder. Nooit eerder vond een e-sportstoernooi van deze omvang plaats in de Benelux. In het Sportpaleis zullen dagelijks 15.000 à 20.000 toeschouwers het vierdaagse evenement live kunnen bijwonen. Reken daar nog de miljoenen online kijkers bij en je komt aan duizelingwekkende aantallen. Op het WK vorig jaar, in de Zweedse hoofdstad Stockholm, brak CS:GO nog zijn eigen kijkcijferrecord met 2,7 miljoen kijkers tijdens één van de wedstrijden.

Spektakelshow

Steven Leunens van META. — © rr

De organisatie is in handen van PGL, dat het toernooi organiseert in opdracht van Valve, de uitgever van het spel. Maar dat het kampioenschap neerstrijkt in het Sportpaleis, is de verdienste van Antwerpenaar Steven Leunens en zijn bedrijf META. “Het wordt een spektakelshow”, zegt Leunens. “Het spel heeft een enorme fanbase wereldwijd. Het is een werk van lange adem geweest om PGL tot in Antwerpen te krijgen. Elk jaar probeer ik de organisatie te overtuigen en dit jaar is het eindelijk gelukt. Meestal gaan zulke toernooien door in steden zoals Singapore, Rio De Janeiro, Los Angeles, Stockholm... Maar Antwerpen heeft heel wat troeven en daar moesten we PGL van overtuigen. We onderschatten vaak hoeveel expertise er in België aanwezig is in het organiseren van grote events. Het Sportpaleis is tegelijkertijd een van de grootste indoorarena’s van Europa.”

Ook burgemeester Bart De Wever (N-VA) kijkt uit naar het wereldkampioenschap. “Het zet Antwerpen internationaal op de kaart als een hotspot voor e-sports, een immens interessante en snel ontwikkelende sector”, zegt De Wever.

Het wordt een spektakelshow — © Luc Bouchon, PGL

1 miljoen dollar

De PGL Antwerp Major gaat begin mei van start met kwalificatiewedstrijden. Die worden gespeeld in het Radisson Blu Hotel op het Koningin Astridplein, dat voor de gelegenheid volledig is afgehuurd. Van donderdag 19 tot en met zaterdag 21 mei vinden de kwart- en halve finales plaats, met op zondag 22 mei de grote finale. De prijzenpot is niet minder dan een miljoen dollar (zo’n 880.000 euro). De ticketverkoop start eind februari, begin maart via de website van het Sportpaleis. Een ticket zal tussen de 35 en 50 euro kosten.