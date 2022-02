Opsporingsbericht: politie zoekt twee verdachten van dubbele moordpoging in Brussel

In de nacht van 1 op 2 februari raakten twee jongemannen zwaargewond door kogels op een speeltuin in Brussel. Twee personen vluchtten weg op een scooter. De politie verspreidt daarom een opsporingsbericht.

In de nacht van dinsdag 1 op woensdag 2 februari 2022, tussen 00.15 en 00.30 uur, zijn twee jongemannen zwaargewond geraakt door kogels op de speeltuin van het gebouwencomplex van 5 woonblokken gelegen tussen de Papenvest en de Grootsermentstraat in Brussel.

Twee personen vluchtten in de richting van de Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat op een scooter die geparkeerd stond op het kruispunt van de Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat en de Grootsermentstraat.

In het kader van dit onderzoek zoekt de politie getuigen die deze twee personen op de scooter hebben gezien of die informatie hebben over deze feiten. Discretie wordt verzekerd.

Hebt u informatie over deze feiten neem dan contact op met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu. U kunt ook getuigen via het gratis nummer 0800/30 300.