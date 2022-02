Nog een aangifte tegen regisseur van ‘The Voice of Holland’

Nog een oud-deelneemster van het Nederlandse televisieprogramma The Voice of Holland gaat een klacht indienen tegen een regisseur van het programma vanwege een zedenfeit. Dat bevestigt advocaat Sébas Diekstra woensdag na berichtgeving daarover van NU.nl. Vorige week deed een andere oud-kandidate ook al aangifte wegens aanranding.

In een uitzending van het BNNVARA-programma BOOS van Tim Hofman werd vorige maand duidelijk dat de afgelopen maanden zo’n vijftien mensen klachten van seksueel grensoverschrijdend gedrag hadden over een regisseur. De aangiften van vorige week en deze week komen volgens Diekstra niet van een van die vrouwen. Het zijn voor zover bekend voorlopig de enige officiële aangiftes tegen de regisseur. De betreffende man reageerde in de aflevering van Boos schriftelijk op de beschuldigingen via zijn advocaat. Hij ontkent alles “ten stelligste”.

In BOOS werden ook The Voice-bandleider Jeroen Rietbergen en coaches Ali B en Marco Borsato beschuldigd van wangedrag.

