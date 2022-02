Zuhal Demir stuurt aan op nieuw uitstel voor capaciteitstarief

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir stuurt aan op een nieuw uitstel voor het capaciteitstarief. Door dat tarief, dat regulator Vreg in juli wil invoeren, zou een derde van de verbruikers, vooral kleine verbruikers, meer moeten betalen voor hun factuur. De Vreg beslist autonoom over de tariefstructuur, maar minister Demir wil de regulator samen met het parlement toch aansporen om de plannen minstens uit te stellen. Het tarief zoals gepland invoeren is voor Demir “no-go”. “No pasaran. We gaan geen gekke dingen doen”, klonk het.

Het capaciteitstarief, dat energieregulator Vreg wil invoeren, berekent de kosten voor het gebruik van het elektriciteitsnet op een andere manier. De nettarieven zouden in de toekomst niet meer volledig berekend worden op basis van de afgenomen hoeveelheid elektriciteit, maar wel grotendeels op basis van het piekverbruik, waardoor het interessanter wordt om stroomverbruik te spreiden. Het nieuwe tarief zou in januari 2022 ingaan, maar is al uitgesteld tot 1 juli.

Uit een studie van de Universiteit Gent blijkt nu dat het nieuwe tarief een derde van de gezinnen, vooral kleine gebruikers, zou kunnen opzadelen met een factuur die op jaarbasis tot 100 euro hoger ligt.

In het Vlaams Parlement is er geen enkele partij die de invoering van het capaciteitstarief nog openlijk en volmondig steunt. In antwoord op vragen van Robrecht Bothuyne (CD&V), Sam Van Rooy (Vlaams Belang), Jos D’Haese (PVDA) en Bruno Tobback (Vooruit) liet minister Demir verstaan dat de plannen volgens haar best opnieuw herbekeken en uitgesteld worden.

“Dat vooral de kleinere huishoudens, de mensen die weinig verbruiken meer zouden moeten betalen is onbegrijpelijk. Vandaar dat ik voorstander ben om samen met dit voltallige parlement aan de Vreg te zeggen dat dit een no-go, een ‘no pasaran’ is en dat we dit best even uitstellen”, aldus Demir.

“Juridisch robuust”

Het probleem is dat noch de regering, noch het parlement iets te zeggen hebben over de tariefstructuur. Daar beslist de Vreg autonoom over. Maar de raad van bestuur van de regulator wordt wel politiek samengesteld. Zowel de minister als N-VA-parlementslid Andries Gryffroy roepen de andere partijen in het parlement op om ook daar te wegen op het dossier.

Verschillende partijen wilden van Demir ook weten wat de Vlaamse regering na het federale energieakkoord gaat doen aan het milderen van de energiefactuur. De N-VA-minister herhaalde dat de regering al inspanningen gedaan heeft om de Vlaamse component in de factuur te milderen en dat er nog “volop verder gewerkt wordt aan structurele maatregelen”. “Ik wil geen ballonnetjes oplaten. Het moet juridisch robuust zijn”, aldus Demir. Tegelijk is de Vlaamse regering van plan om de meeropbrengsten in het Klimaatfonds te laten terugvloeien naar de gezinnen.