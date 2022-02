Gemeenteraadslid Pepinster neemt ontslag na verduistering giften overstromingen

Claude Dedye, het gemeenteraadslid uit Pepinster dat ervan beschuldigd werd giften bedoeld voor de slachtoffers van de overstromingen verduisterd te hebben, heeft zijn ontslagbrief ingediend. Dat bevestigt burgemeester Philippe Godin. Zijn partij, de socialistische PS, had zijn ontslag geëist nadat de man had toegegeven dat hij 500 kilogram steenkool bedoeld voor slachtoffers van de overstromingen, had afgeleverd bij de ouders van zijn vriendin, eveneens een gemeenteraadslid.

De burgemeester had Dedye maandagavond zelf geconfronteerd met de feiten. De PS’er gaf de feiten toe en sprak van een “fout”. “Toen ik een telefoontje kreeg van de vader van Julie (zijn partner Julie Beckers, red.) met de vraag of ik hen kolen wilde geven, heb ik er met haar over gesproken. Ze heeft me meerdere keren gezegd het niet te doen. Daar heeft ze echt op gehamerd. Maar op de dag dat de vrachtwagen langskwam, stuurde ik hem er toch heen”, zei de man.

“Ik heb er absoluut geen spijt van dat ik mensen in nood heb geholpen. De situatie is wat ze is. Maar het gaat om mijn schoonfamilie en dat is het probleem,” klonk het. “De gulle gever had me gezegd dat ik de kolen kon geven aan slachtoffers van rampen of aan mensen in nood.”

Dedye verdedigde zijn partner nogmaals. Zij ging volgens hem niet akkoord met zijn beslissing. De burgemeester heeft toch het ontslag van beide gemeenteraadsleden gevraagd. Dinsdag raakte nog bekend dat Dedye geschorst was, woensdag diende hij zijn ontslag in.

De PS-federatie van Verviers, waartoe ook de partij in Pepinster behoort, komt woensdagavond bijeen om Dedye en Beckers te horen over de zaak. De twee riskeren uitgesloten te worden uit de partij. Hun taken binnen de partij werden ondertussen al stopgezet.Beckers heeft voorlopig geen ontslag genomen. Zij wacht nog wat haar partij van haar verwacht.