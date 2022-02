Cipier aangehouden voor binnensmokkelen van gsm’s in Leuvense gevangenis

De onderzoeksrechter in Limburg heeft woensdag een 42-jarige man uit Houthalen aangehouden en opgesloten in de gevangenis omdat hij als penitentiair beambte onder meer gsm’s had binnengesmokkeld in de gevangenis Leuven-Hulp. De arrestatie van de cipier vloeit voort uit gegevens die speurders konden loskrijgen via operatie Sky ECC.