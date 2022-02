In de Verenigde Staten eist de omikronvariant elke dag meer dan 2.600 levens. — © REUTERS

Hoewel er elke dag nog tienduizenden nieuwe coronabesmettingen worden gemeld, zijn onze experts de laatste tijd opvallend positief. Het lijkt erop dat de piek van de omikrongolf achter ons ligt, dat de pandemie op zijn retour is en dat er eindelijk licht aan het einde van de tunnel is. Bij ons toch, want op veel andere plaatsen woekert de omikronvariant nog volop.