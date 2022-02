Noodlijdend Galatasaray haalt topschutter Gomis terug

De Franse aanvaller Bafétimbi Gomis keert op zijn 36e terug naar Galatasaray. Hij ondertekende woensdag in Istanboel een contract, zo bevestigde de club, zonder meer details te geven.

Gomis droeg het shirt van Galatasaray al eens in het seizoen 2017-2018. Hij werd toen topschutter van de competitie met 29 doelpunten. De Fransman was een vrije speler nadat zijn contract bij het Saoedische Al-Hilal vorige week werd beëindigd. Daar scoorde hij 116 keer in 151 matchen.

Galatasaray werd vorig seizoen vicekampioen maar staat nu na 23 speeldagen pas vijftiende, amper drie punten boven de degradatiezone. Het team verloor zijn laatste vier wedstrijden.

Begin januari werd de gelouterde coach Fatih Terim vervangen door de Spanjaard Domenec Torrent, die jarenlang assistent was van Pep Guardiola bij FC Barcelona, Bayern München en Manchester City.