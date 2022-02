De kolonels grijpen weer de macht: vijf couppogingen in anderhalf jaar tijd in West-Afrika

West-Afrika telde het voorbije anderhalf jaar vijf militaire coups, vier gelukte en één mislukte. Woensdag sloegen de ordetroepen na een urenlang gevecht een aanval op de president van Guinee-Bissau af. In Burkina Faso vorige week en eerder in Tsjaad, Mali en Guinee slaagden militairen er wel in om de macht wel over te nemen. De regio stond vroeger bekend als de Afrikaanse gordel van militaire staatsgrepen maar leek de laatste jaren stilaan op weg naar een vorm van democratie en burgerregeringen.