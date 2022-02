Ze heeft zich geëxcuseerd, maar het kon niet baten. ABC haalt Whoopie Goldberg (66) vijftien dagen lang van het scherm na haar controversiële uitspraken in een ochtendprogramma. Daarin had ze gezegd dat de Holocaust “niet racistisch geïnspireerd” was, een uitspraak die bijzonder slecht valt bij de Joodse gemeenschap.