Ex van prins Andrew beweert dat slachtoffer boel bedriegt en ziet bewijs in “slechte fotoshop”

Lady Victoria Hervey (44), een ex-lief van prins Andrew, beweert in een reeks berichten op Instagram dat de bekende foto van prins Andrew en Virginia Giuffre (38) niet echt is. Giuffre heeft een rechtszaak aangespannen tegen de prins en beschuldigt hem ervan haar op minderjarige leeftijd meerdere keren seksueel misbruikt te hebben. Ze zou door zedendelinquent en zakenman Jeffrey Epstein, die zichzelf van het leven benam in zijn cel, “uitgeleend” zijn aan de prins.

Er gaat intussen al enige tijd een foto de ronde waarop de prins en de jonge Giuffre samen te zien zijn, die moet bewijzen dat de twee elkaar zeker hebben gekend. Maar die foto is volgens Lady Hervey gefotoshopt. Volgens haar gaat het om een Ierse dubbelganger die in de foto werd verwerkt. Het is niet duidelijk of ze het over de prins of over Giuffre heeft.

De Britse prins zei in 2019 nog tegen BBC dat het niet te bewijzen valt of die foto vervalst is of niet. “Het is een foto van een foto van een foto”, zei hij. “Ik kan me niet herinneren dat die foto is genomen. Dat ben ik, maar of dat mijn hand is? Ik kan me gewoon niet herinneren dat die foto ooit is genomen.” Giuffre vertelde aan de BBC dat de wel foto echt is en dat ze de originele versie in 2011 aan de FBI heeft overhandigd.

LEES OOK. Van de opvallende bezoeker in Buckingham Palace tot “orgie-eiland”: prins Andrew nog meer in het nauw door documentaire (+)

Prins Andrew heeft de beschuldigingen van Giuffre altijd ontkent. Hij probeerde ook al twee keer de zaak te seponeren. De eerste keer ging de rechter niet akkoord met de redenering van de advocaten van Andrew. Afgelopen week zou hij opnieuw gevraagd hebben te seponeren, onder andere omdat de rechtbank geen jurisdictie zou hebben over de zaak.

(sgg)