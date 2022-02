Gemeenschapsonderwijs vraagt aan overheid om tussen te komen in hoge energiefactuur voor scholen

Het gemeenschapsonderwijs GO! vraagt aan de Vlaamse regering om tussen te komen nu ook de energiefactuur van scholen sterk stijgt. Het zijn niet alleen de stijgende elektriciteits- en gasprijzen die de factuur de hoogte injagen, maar ook de coronacrisis speelt daarin een rol. Scholen verbruiken namelijk meer energie omdat ze voortdurend moeten ventileren.

Het GO! berekende dat de gasprijs tussen 2019 en 2021 met 225 procent steeg en de elektriciteitsprijs in die periode verdubbelde. De meerkost voor de scholengroepen bedraagt naar schatting 42 miljoen euro (van 28 naar 70 miljoen euro). Het GO! sloot al een raamcontract om de toename van de energieprijzen te drukken. Desondanks geven simulaties aan dat de globale energiekosten voor scholen met zo’n 24 procent zullen toenemen ten opzicht van 2019, verklaart woordvoerder Nathalie Jennes.

Daar komt dus nog eens bij dat de stookkosten van scholen ook de hoogte in gaan deze winter omdat ze continu moeten ventileren. Het GO! heeft momenteel echter nog geen zicht op de omvang van het meerverbruik en kan dus moeilijk inschatten hoe hoog die kosten zullen zijn.

Scholen moeten hun werkingsmiddelen gebruiken om die hogere facturen te betalen, waardoor er op andere zaken bespaard moet worden. De Vlaamse regering zou moeten tussenkomen om de sterk toegenomen kosten te verminderen, vindt het GO!.