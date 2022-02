Afschaffen quarantaineregels in onderwijs heeft al meteen effect: amper nog lagere scholen dicht, ook in secundair is impact groot

De afschaffing van de quarantaineregels in het onderwijs is voor de scholen voorlopig een voltreffer. Er zijn momenteel in Vlaanderen maar 20 scholen gesloten. Vorige week, vlak voor de nieuwe regels er kwamen, waren er dat nog 102. Meer kinderen en leerlingen op de schoolbanken dus, tot grote tevredenheid van Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA). Viroloog Marc Van Ranst (KULeuven) verwacht overigens niet dat het nog de foute richting zal uitgaan. “Ik ben hoopvol,” zegt hij.