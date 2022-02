Internationale hulp brengt ook corona mee: door tsunami verwoeste Tonga voor het eerst in lockdown

De eilandengroep Tonga, in de Stille Oceaan, kreeg twee weken geleden te maken met de zwaarste vulkaanuitbarsting daar in dertig jaar tijd. Het ging om een onderzeese uitbarsting waarvan de kracht zo groot was dat die zelfs tot in ons land te voelen was. Uren later werd Tonga ook getroffen door een tsunami. Doordat de enige kabel die Tonga met de buitenwereld verbindt ook geraakt was, was de eilandengroep een tijd lang afgesloten van de rest van de wereld. Maar ondertussen konden er toch al hulpgoederen geleverd worden.

Al zorgen die nu ook voor problemen. De eilandengroep was tot nu toe nog vrij van het coronavirus doordat het begin 2020 haar grenzen had gesloten. Maar de eerste minister heeft dinsdag aangekondigd dat er twee havenwerkers positief hebben getest. Daarna werden er ook drie besmettingen gevonden bij hun familieleden.

Er werd daarom besloten om over te gaan tot een lockdown. Die zou elke 48 geëvalueerd worden. “Het belangrijkste op dit moment is het afremmen en tegenhouden van de besmette personen”, zei de premier. Hij voegde eraan toe dat “geen boot meer van het ene eiland naar het andere zal mogen varen en er geen (binnenlandse) vluchten meer zullen zijn.”

Hoe de havenwerkers besmet konden geraken, is voorlopig nog niet duidelijk. Hulpgoederen uit andere landen worden altijd via een contactloze overdracht geregeld om virusoverdracht te vermijden. Ook worden de goederen drie dagen in isolatie gehouden voordat de lokale bevolking er mee aan de slag gaat.

