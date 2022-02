Satellietbeelden tonen langste bliksem ooit gemeten

Een gigantische stormcluster trok op 29 april 2020 over het zuiden van de Verenigde Staten. Volgens de weerdienst van de Verenigde Naties (WMO) werd op die dag de langste bliksem ooit gemeten. Die bliksem had een lengte van 768 kilometer. Een animatie van satellietbeelden toont de omvang van het nieuwe record.

De bliksem deed zich voor in april 2020 tussen de Amerikaanse staten Texas, Louisiana en Mississippi. 768 kilometer komt ongeveer overeen met de som van de afstanden van de Belgische grens met Frankrijk én Duitsland. Na wetenschappelijke verificatie werd het record in Genève bevestigd. Voorts heeft de WMO een bliksem van 17,1 seconden boven Uruguay en Noord-Argentinië uitgeroepen tot de langstdurende bliksem ooit.

Beide records deden zich voor in zogeheten mesoschaal convectieve systemen, die ontstaan wanneer onweersbuien combineren tot een groot onweerscomplex. Eerdere records waren een blikseminslag van 709 kilometer boven het zuiden van Brazilië in oktober 2018 en een blikseminslag van 16,73 seconden boven het noorden van Argentinië in maart 2019. (fc)