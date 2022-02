Ouders van jongen (4) die buiten werd gezet dienen officieel klacht in tegen school en tegen man die de beelden maakte

De ouders van de vierjarige jongen die in amper zes graden een kwartier moest ‘afkoelen’ in een school in Oostende, hebben woensdagmiddag officieel een klacht ingediend bij de politie. “We doen dat vooral om iets in handen te hebben bij een officiële instantie zoals de politie.”

Scholengroep Stroom, de overkoepelende scholenorganisatie waar De Vloedlijn deel van uitmaakt, is ondertussen een tuchtprocedure gestart. Maar dat blijkt voor Hélène Defrasnes en Andrew Populier, de ouders van de vierjarige jongen, niet voldoende. “We zijn ervan op de hoogte dat de school een tuchtprocedure heeft opgestart tegen de twee betrokken leerkrachten”, klinkt het. “Toch willen we graag een officiële klacht, al was het maar om dezelfde problemen in de toekomst te vermijden.”

De beelden van een huilende jongen gingen dinsdag door merg en been. Een toevallige voorbijganger filmde het jongetje die schijnbaar buitengesloten was. Volgens die voorbijganger stond die jongen daar minstens een kwartier, met alleen maar een licht trui aan. De beelden gingen viraal. Volgens de ouders werd hun zoon gestraft omdat hij tijdens de turnles twee kindjes pijn had gedaan. Een ongehoorde manier van straffen, vonden de ouders, die ook een klacht indienden tegen de man die de beelden maakte.