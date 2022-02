22-jarige Waalse TikTok-ster doodgestoken

De 22-jarige TikTok-ster Luca Pisciotto is woensdag in het Waalse Jupille dood teruggevonden. Hij zou doodgestoken zijn door de ex-partner van zijn moeder. Dat schrijft SudInfo.

In de Rue de Bois de Breux in het Luikse Jupille werd woensdag het levenloze lichaam van de 22-jarige Luca Pisciotto teruggevonden. Volgens de eerste aanwijzigingen zou de jongen doodgestoken zijn door de ex-partner van zijn moeder. De man, Pietro R., zou woensdag vroeg naar de woning van de vrouw getrokken zijn en viel hij haar aan. Hij zou geprobeerd hebben haar te wurgen waardoor ze het bewustzijn verloor. Toen ze opnieuw bijkwam, kon ze vluchten naar een nabijgelegen woning.

Op dat moment kwam de 22-jarige Luca thuis. Er zou een gevecht uitgebroken zijn tussen de man en Luca. De jonge man overleefde de aanval niet.

De vermoedelijke dader is op de vlucht. Een huiszoeking vond plaats in zijn woning in Grâce-Hollogne, maar die leverde niets op.