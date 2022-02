IN BEELD. Kantoorplanten sterven stille dood terwijl thuiswerk verplicht is

Heb je het ook gemerkt op de terugkeerdagen naar kantoor? Die trotse groene ficus die ergens in je vizier stond, is weg. Bij nader onderzoek blijkt de pot er nog wel te staan, maar van het groen blijft niet veel over.

Ook de Nederlandse creatievelingen Marianne Robben en Joris Boeren zagen de teloorgang van hun groene metgezellen met lede ogen aan. Ze verzamelen beelden van die triestige kamerplanten en willen nu onder de noemer #outofoffice een boek uitbrengen. “Ze zijn de stille getuigen van wat er ons overkomen is. Het is alsof we in maart 2020 onze werkplek verlaten hebben en niemand nog naar de planten keek”, aldus Robben.

De dode planten hebben iets triest en mooi tegelijkertijd, zegt de kunstenares. “Ze worden gekocht om werknemers iets groens en gezonds te bieden. Het gaat vaak ook om planten die sterk zijn en weinig onderhoud nodig hebben. En toch sterven ze vaak een stille dood. We gaan dus ineens instructies geven van hoe je die planten het best verzorgt.”

Mail foto’s van je dode planten naar: marianne@larobben.nl.

