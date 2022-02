Toeschouwers maken het te bont in Kortrijk na Antwerps doelpunt in de extra tijd: zelfs stewards onder de voet gelopen

LEES OOK. Antwerp pakt met tien man drie gouden punten na incidentrijke wedstrijd in Kortrijk, en springt zo naar tweede plaats

Antwerp speelde 80 minuten met z’n tienen. Het was dus verbazingwekkend dat de Great Old de nul op het bord kon houden ondanks de Kortrijkse druk. Meer zelfs: in de toegevoegde tijd maakten de bezoekers er nog 0-2 van via de ingevallen Gerkens.

In de tribunes, waar ook een aantal uitsupporters zaten, gingen de poppetjes aan het dansen. Een handvol toeschouwers vond het nodig om de hoofdtribune te bestoken. Enkele onverlaten liepen zelfs de stewards van de eigen ploeg omver en werden net op tijd gestopt door spotters en politie om grotere onlusten te vermijden.

Het sein voor scheidsrechter Vergoote om de match (in de 92e minuut!) nog enkele minuten stil te leggen. In de vijf resterende minuten werd er uiteindelijk niet meer gescoord.

Heel wat frustraties

Het was ze allemaal wat teveel geworden daar aan de boorden van de Leie. Dat de wedstrijd op 26 december werd uitgesteld door een corona-uitbraak bij Antwerp zat ze al hoog en dat deze week het Kortrijkse verzoek voor uitstel werd verworpen, maakte het alleen maar erger. Door interlandverplichtingen, blessures en schorsingen had Kortrijk woensdagavond nog welgeteld twee veldspelers en twee doelmannen op de bank. Ze hadden nog gerekend op Sainsbury maar die kon dan weer geen geldige PCR-test voorleggen.

Dat scheidsrechrer Vergoote een Kortrijkse goal afkeurde, Nainggolan eerst rood gaf en naar de stip wees maar dan werd teruggefloten door de VAR, zorgde ook voor irritatie. Toen Antwerp voor de tweede keer voor Ilic kwam en de verlossende tweede goal scoorde, was het hek helemaal van de dam. Hoewel bezoekende fans niet welkom waren veerden er toch een paar recht op de tribune bij de tweede goal. Voor enkele jonge heethoofden was dat de druppel om de hoofdtribune op te zoeken.

Belhocine: “Dit roept toch wel vragen op”

“Dit zie je natuurlijk liever niet”, zuchtte KVK-coach Karim Belhocine. “Er zitten daar kinderen en mama’s op te kijken… Maar soms lopen de emoties te hoog op. Ik zit hier dan ook met gemengde gevoelens. Mijn ploeg streed voor wat ze waard was, maar waarom moest deze match nu wel gespeeld worden? In december heb ik nooit commentaar gegeven over het uitstel. Nu hadden wij echter amper elf man en moest ik met Rougeaux zelfs iemand opstellen die gekwetst was en de eerste helft niet eens kon volmaken. Dit roept toch wel vragen op.”

