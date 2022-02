Hij had allicht niet naar ‘Titanic’ gekeken: kapitein aangehouden omdat hij vrachtschip achterliet tijdens storm Corrie

De kapitein die zijn schip niet verlaat en mee ten onder gaat, het is een iconisch beeld in Titanic, maar in de wereld van de zeevaart vooral bittere ernst. In Nederland werd de kapitein van een vrachtschip aangehouden omdat hij zijn schip verliet nadat het in botsing kwam met een olietanker. “Dat verbaast mij niet”, zegt Ralph De Wit, docent aan de Hogere Zeevaartschool Antwerpen. “Je laat toch ook niet zomaar je wagen alleen achter op een druk en gevaarlijk kruispunt?”