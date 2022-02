Topfavoriet Senegal plaatst zich voor finale van Afrika Cup, Charleroi-keeper Herve Koffi naar ziekenhuis

Topfavoriet Senegal heeft zich geplaatst voor de finale van de Afrika Cup na 1-3-winst tegen Burkina Faso. Herve Koffi, doelman van Burkina Faso en Sporting Charleroi, was al op een draagberrie afgevoerd toen Senegal drie keer scoorde. Koffi kreeg ex-Anderlechtspeler over zich heen na een stevige botsing in de lucht. In Charleroi bidden ze dat de schade meevalt.

Herve Koffi was tegen topland Senegal alweer in goeie doen toen hij na een halfuur bij het uitkomen keihard botste met Kouyate. Beide spelers gingen van grote hoogte tegen de mat, Koffi onderaan. Hij kreeg het volle gewicht van Kouyate over zich heen en kon niet verder. Toen hij werd afgevoerd op een draagberrie, viel op dat zijn nek werd gefixeerd.

Scheidsrechter Bamlak Tessema Weyesa floot een strafschop voor het wild uitkomen van Koffi, maar de VAR draaide die beslissing terug omdat Koffi, die gefixeerd was op de bal, het leer eerst raakte. Het zou een drukke avond worden voor de VAR. Senegal claimde tevergeefs nog twee strafschoppen, op slag van rust na een charge op Mane, en diep in de blessuretijd van de eerste helft na een handsbal van Edmond Tapsoba. De ref floot opnieuw een strafschop, maar opnieuw na tussenkomst van de VAR draaide hij zijn beslissing terug.

Idrissa Gueye en Sadio Mane maken verschil

In de tweede helft nam Senegal zijn lot in eigen handen met twee veldgoals waar geen speld tussen te krijgen viel. Na 70 minuten scoorde Abdou Diallo uit een rebound de 0-1, zes minuten later maakte Idrissa Gueye (PSG) er 0-2 van na een schitterende pass van Sadio Mane (Liverpool). Ibrahim Blati Toure maakte het nog spannend met een tegentreffer, maar Sadio Mane maakte er in de slotminuten 1-3 van. De sterren van Senegal maakten het verschil.

De andere halve finale gaat tussen gastland Kameroen en Egypte. Intussen raakte bekend dat de kleine finale vooruitgeschoven wordt van zondag, wanneer de finale plaatsvindt, naar zaterdag.