Snel met de ogen bewegen, van links naar rechts. Is het zo eenvoudig om van een trauma af te geraken? De therapeutische techniek EMDR is in elk geval aan een opmars bezig in Vlaanderen. Met de passage van EMDR in het Eén-programma Therapie wordt de interesse ongetwijfeld nog groter. “Ik kan u verzekeren: het is geen goocheltruc”, zegt psycholoog Freek Dhooghe.