Noorwegen verbiedt het fokken van Engelse buldogs en cavalier-kingcharlesspaniëls

De dierenrechtenorganisatie Dyrebeskyttelsen Norge trok in 2018 naar de rechtbank omdat het volgens hen niet langer mogelijk was om de gezondheid van de twee rassen in stand te houden. De dieren kampen met verschillende gezondheidsproblemen door selectief fokken. De advocaten argumenteerden dat de fokkers, volgens de dierenwelzijnswet, verantwoordelijk zijn voor het fokken van gezonde dieren. Maar volgens hen zouden er door het jarenlange selectief fokken momenteel geen ‘gezonde’ honden meer in Noorwegen zijn. En daarom kan er om ethische redenen niet langer gefokt worden met de rassen. De Noorse rechtbank volgende die redenering en oordeelde daarom maandag dat de praktijk “wreed” is en het zorgt voor door de mens veroorzaakte gezondheidsproblemen.

“Deze door de mens veroorzaakte gezondheidsproblemen van de buldog zijn al bekend sinds het begin van de 20e eeuw. Dit vonnis komt vele jaren te laat,” zei Åshild Roaldset, de CEO van Animal Protection Norway in een bericht dat door de groep werd gepubliceerd na de uitspraak. “Gedurende verschillende decennia zijn zieke honden gefokt in strijd met de Noorse wet. Onze honden zijn het slachtoffer geworden van systematisch en georganiseerd verraad van onze viervoetige vrienden. Vandaag is bevestigd dat dit illegaal is.”

Het verdict is wel geen volledig verbod op het fokken van de rassen. Zo mogen fokkers die een eind willen maken aan de gezondheidsproblemen van de rassen wel nog steeds verder aan de slag met de dieren. Het fokken van kruisingen op basis van wetenschappelijke basis zou zelfs een goed alternatief zijn, klinkt het.

Voorlopig is het wel nog wachten of er in beroep wordt gegaan. Daarvoor hebben de tegenpartijen vier weken de tijd.

