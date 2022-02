De Vlaamse energieregulator Vreg moet in het Vlaams Parlement nogmaals uitleg komen geven over de nieuwe tariefstructuur op de elektriciteitsfactuur. Alle partijen uiten grote bezwaren bij de 100 euro extra die sommige verbruikers zullen moeten betalen. Ondertussen is ook duidelijk dat de Vlaamse regering op korte termijn niets in de mouw heeft om de energiefacturen te temperen.