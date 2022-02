Procedurefouten geven cannabisboer Patrick Lagrou nieuwe kans na drie veroordelingen: 38.866 wietplanten, en nu al vier processen

Een neverending story. Zo noemde de Ieperse procureur ooit het strafdossier tegen Patrick Lagrou (62), de cannabisboer die betrapt werd met een plantage van 38.866 plantjes en nog vóór zijn eerste proces zijn toevlucht zocht in een paradijselijke villa in Thailand. Vandaag zijn we twaalf jaar verder en nu blijkt effectief dat de saga rond de wietboer nog steeds niet voorbij is. Cassatie heeft beslist dat hij een nieuw proces moet krijgen. Of hoe de volhardende Lagrou na al die jaren alsnog zijn gelijk krijgt.