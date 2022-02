Eén flits van Charles De Ketelaere en het was binnen voor Club. AA Gent had altijd moeten winnen. Met een slechte spits, veel verkeken kansen, een gemiste strafschop en tegen tien Bruggelingen schoot het zichzelf met een onweerstaanbare hardnekkigheid in de voet. De bekerfinale is ver weg voor de Buffalo’s.