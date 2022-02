Charles De Ketelaere en Simon Mignolet zijn eerlijk: “AA Gent moest deze match altijd winnen, je mag van hold-up spreken”

LEES OOK. Twintigste bekerfinale wenkt voor Club Brugge na hold-up in Gent

“Die bal viel goed en dan moet je niet twijfelen”, zei doelpuntenmaker De Ketaelere. ‘Ik trapte en hij ging heel mooi binnen. We kwamen goed weg, zij moeten altijd winnen met de kansen die ze kregen en die strafschop. Het belangrijkste is dat we hier een goed resultaat rapen in de beker.”

In de tweede helft stond Club Brugge iets beter dan voor rust. Had Alfred Schreuder zich tijdens de pauze boos gemaakt of lag het aan een aantal bijsturingen? “Je kunt ook boos bijsturen”, reageerde De Ketelaere. “In de tweede helft hebben we minder open kansen weggegeven. We waren beter, maar na die rode kaart hebben we afgezien en moesten we verdedigen. We hebben goed gewerkt als ploeg.”

Mignolet: “Je mag van hold-up spreken”

Club-doelman Simon Mignolet kwam met een vergelijkbaar verhaal. Hij stopte de strafschop van Julien De Sart, een kleine revanche voor de 6-1 waarin De Sart wel scoorde vanaf de stip. “Ik weet nog waar hij hem toen trapte”, zei Mignolet. “Ik maak mijn huiswerk. Hij had natuurlijk evengoed naar de andere kant kunnen trappen, maar ik ben blij dat hij dezelfde beslissing nam. Je mag dit misschien wel een hold-up noemen, we hebben de hele wedstrijd ondergelegen. Maar we hebben samen gevochten. Daardoor hebben we de clean sheet kunnen houden, waarvoor ik heel blij ben, en op de counter via een individuele actie van Charles kunnen scoren. Jammer dat een doelpunt op verplaatsing niet meer telt, dat is een beetje zuur, maar we moeten dit thuis kunnen afmaken. Je weet dat het altijd moeilijk is in Gent en we hadden nog een rekening opstaan na die 6-1. Toen liep alles mis, nu zat alles mee. Het is een gevleide zege. Tegen Genk kropen we ook al door het oog van de naald. Ik hoop dat we zo in de finale komen.”