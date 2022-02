Dode na ongeval met spookrijder op E313 in Hasselt

Hasselt

Op de E313 ter hoogte van Hasselt-West is in de richting van Luik woensdagavond een zwaar ongeval gebeurd. Volgens de eerste berichten zou een spookrijder frontaal op een tegenligger zijn gebotst. De hulpdiensten waren massaal aanwezig om de slachtoffers te helpen. Een persoon is ter plaatse overleden. Er is ook sprake van een zwaargewonde die door de brandweer uit het wrak werd bevrijd.

Het verkeer kon lange tijd enkel via de pechstrook passeren. Daardoor was er verkeershinder. mm

© ToPa