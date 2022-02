Kip Henny Penny dringt zwaarbeveiligde Pentagon binnen

Een rondzwervende kip is gevonden in een zwaarbeveiligde zone van het Pentagon, het hoofdkwartier van het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Het Pentagon moet een van de zwaarst, zo niet het zwaarst beveiligde domein en gebouw ter wereld zijn. Dat er plots een kip vrij rondloopt, het is niet vrijgegeven hoe diep de hen al was doorgedrongen op het domein én dus hoeveel controleposten de kip al passeerde, is in Amerika dan ook nieuws.

Het is totaal onduidelijk waar de kip vandaan kwam of hoe ze bij het Pentagon kwam. Zeker is dat de kip werd meegenomen door de dierenbescherming. Maar nu de kip door zijn gewaagde stunt zo bekend is in de VS, is het zeker dat Henny Penny van het rooster zal gespaard blijven.