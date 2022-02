Hein Vanhaezebrouck: “Opnieuw 6-1 was misschien overdreven, maar we hadden toch in de buurt kunnen komen”

“Wat had de uitslag vandaag moeten zijn? 6-1 voor ons zoals in de competitiematch was misschien overdreven, maar we hadden toch in de buurt kunnen komen. Dit is het verhaal van het hele seizoen en eigenlijk ook al van vorig jaar”, zei de Gentse coach. “Het zit tegen. De jongens verdienen meer na zo’n prestatie en dan geven we nog eens zo’n goal weg ook. Terwijl Club er bijna niet aan te pas kwam. Gelukkig is er nog een terugmatch, al zal het niet makkelijk worden om dit recht te zetten in Brugge. We hadden een goede uitgangspositie kunnen hebben en ook in de competitie had het zoveel mooier kunnen zijn voor ons. Deels heeft dat met geluk te maken, deels is het een kwestie van eraan te werken en betere beslissingen te nemen voor doel. Het heeft ook met technische zaken te maken en een beetje meeval. Een bal tegen de lat kan er ook onder gaan. En je kan die penalty ook veel dieper steken dan nu. Normaal trapt Julien hem beter. Het is geen verwijt. Het is een vaststelling dat we kansen missen, misschien kost ons dat een plaats in de finale. Straks spelen we weer Europees en als we daar iets willen rapen, zullen we veel efficiënter moeten zijn.”

“Mét Lemajic waren we gevaarlijker dan zonder”

Lemajic liet opnieuw kansen liggen en werd uitgefloten door de eigen supporters. “Als Lemajic er niet was, dan kwamen die ballen daar niet. Iedereen richt zich op jongens die van een lager niveau komen en ons moeten helpen. Maar na de wissels (onder andere Lemajic, red.) hebben we de laatste 25 minuten niets meer gecreëerd. Daar kijken de mensen overheen. Alle kansen zijn er gekomen met de basiself.”

“Ik vind het heel jammer dat zijn wissel onder boegeroep gebeurt. Dat krijg je natuurlijk als je een sfeertje creëert en die jongen telkens afmaakt. Ik vond dat de bal van Tarik binnen moest. Die was makkelijker dan een bal die uit de lucht komt vallen. Daardoor heb je geen controle over die bal. Hij was wel te laat met zijn beweging. Dat is een technische fout waardoor hij die bal niet tussen de palen kan krijgen. Uiteraard zijn de mensen ontgoocheld. Wij vinden ook dat hij daar beter moet doen. Maar je gaat hem daar toch niet op afrekenen? Mét Lemajic waren we gevaarlijker dan zonder. ”

Zondag trekt AA Gent in de competitie naar Brugge. “Dat wordt een andere match. We zullen de knop moeten omdraaien, want in de competitie staan we er nog slechter voor. In januari hebben we veel punten laten liggen. We hebben bijna een stunt nodig op Brugge om weer in de running te zijn voor de Champions Play-offs.

Tissoudali oneens met Hein

Tissoudali, ondanks een reis van veertien uur meteen in de basis, zat niet op dezelfde golflengte als zijn coach. “Ik vond mijn kans niet makkelijker. Ik heb hem één keer aangeraakt. Vervolgens was er nog tijd om te controleren en de bal rustig in te schieten. Denk ik. Ik dacht dat mijn bal erin zou gaan en bij de rebound dacht ik dat helemaal. Zuur. Maar ja, we hebben laten zien dat we heer en meester waren tegen Club Brugge, negentig minuten lang. Het is sowieso nog niet voorbij.”

Schreuder: “Heb laten blijken dat ik niet tevreden was”

© BELGA

Club Brugge-trainer Alfred Schreuder was korter van stof. “Diefstal zou ik dit niet noemen, maar ik vind niet dat we verdiend gewonnen hebben. Gent moest gewoon zijn kansen afmaken in de eerste helft. Zij waren toen de betere ploeg. Wij speelden hen zomaar de bal toe. De eerste helft was voor Gent, in de tweede helft stonden we beter en gaven we weinig kansen weg, op die discutabele strafschop na. Na de rode kaart moesten we overleven en dat hebben de jongens uitstekend gedaan.”

“ Ik ben absoluut ontevreden over hoe we gevoetbald hebben. We verstopten ons en waren technisch zwak aan de bal, terwijl we tegen Kortrijk gezien hebben wat de kwaliteit is die we moeten tonen om te domineren. Ik heb tijdens de rust laten blijken dat ik niet tevreden was, de mentaliteit in de tweede helft was beter. De eerste helft was ik ook daar niet tevreden over.”