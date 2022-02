Vier drugdealers opgepakt in verband met dood van ‘The wire’-acteur Michael K. Williams

Vier drugdealers die verdacht worden van de verkoop van heroïne versneden met fentanyl, een cocktail die momenteel een ravage aanricht in de Verenigde Staten en waaraan de Amerikaanse acteur Michael K.Williams stierf, zijn opgepakt. Dat heeft de procureur-generaal van Manhattan woensdag aangekondigd.

De vier mannen, die verdacht worden van dealen in de straten van de wijk Williamsburg in Brooklyn, zijn dinsdag opgepakt en beschuldigd van drughandel.

Een van hen, Irving Cartagena, ook bekend als “Green Eyes”, werd opgepakt in Puerto Rico en zou de dodelijke dosis verkocht hebben aan Michael K.Williams. De acteur was bekend vanwege zinj rol als Omar Little, een van de meest geliefde personages uit de cultserie “The Wire”.

Williams (54) werd op 6 september vorig jaar dood aangetroffen in zijn huis in Williamsburg en medische onderzoekers oordeelden dat hij “per ongeluk” een overdosis fentanyl, heroïne en cocaïne had genomen.

Volgens de akte van beschuldiging werd de hoofdverdachte gespot op camerabeelden en vervolgens via zijn Instagramaccount geïdentificeerd door rechercheurs.