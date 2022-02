Vier maanden na beschuldigingen: verdachte van verkrachtingen in Elsene nog steeds niet verhoord

De man, die als barman werkte in de cafés Waff en El Café in Elsene, werd er in oktober door twee vrouwen van beschuldigd hen gedrogeerd en misbruikt te hebben. In de dagen en weken daarna volgden tientallen getuigenissen van vrouwen die hetzelfde beweren meegemaakt te hebben – al is niet duidelijk of het telkens om dezelfde dader gaat – en werd er in de Brusselse gemeente geprotesteerd tegen de onveiligheid voor vrouwen in de hoofdstad.

Het gerecht opende al snel een onderzoek, maar volgens La Dernière Heure is de barman in kwestie tot op heden nog steeds niet verhoord door de politie. Het Brusselse gerecht weigert commentaar op het lopende onderzoek, al klinkt het daar wel dat de speurders “een zo volledig en solide mogelijk dossier samenstellen” alvorens de verdachte, die momenteel op vrije voeten is, te confronteren met de feiten.

De gemeente Elsene heeft inmiddels wel een budget van 20.000 euro vrijgemaakt, om aan de hand van een vragenlijst het onveiligheidsgevoel van haar jonge, vrouwelijke bevolking in beeld te brengen. Die enquête werd deze week online gezet. Die bevraging moet tegen eind maart leiden tot een reeks aanbevelingen, die aan alle burgemeesters van Brussel zullen worden gecommuniceerd.