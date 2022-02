Nog nooit zoveel mensen bij de Voedselbank: “Velen zullen moeten kiezen tussen voeding of verwarming”

Het aantal mensen dat een beroep doet op de Voedselbanken is afgelopen jaar opnieuw gestegen: in 2021 schoven maandelijks gemiddeld 177.238 mensen aan voor een voedselpakket. Dat meldt VRT NWS. Dat cijfer lag nog nooit zo hoog, maar de Voedselbanken vrezen dat dat aantal dit jaar nog zal oplopen, onder meer door de fors gestegen energieprijzen. “Veel mensen in nood zullen moeten kiezen tussen voeding of verwarming”, aldus de Voedselbanken.