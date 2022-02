Dertien doden bij Amerikaanse antiterreuroperatie in Syrië, waaronder vier kinderen

Het ging om een operatie tegen Islamitische Staat. De militairen landden per helikopter vlakbij vluchtelingenkampen in de plaats Atmé. De coalitie onder leiding van de Verenigde Staten bombardeerde ook doelwitten ten noorden van de regio Idlib.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie bevestigde een antiterreurmissie met speciale eenheden van het Amerikaanse leger. “De missie was succesvol”, luidde het in een mededeling van het Pentagon. Verdere details werden niet gegeven. Het zou om de belangrijkste missie van Amerikaanse troepen in Syrië gaan sinds de dood in oktober 2019 van Aboek Bakr al-Baghdadi. De IS-leider werd gedood bij een Amerikaanse militaire raid in de regio Idlib.

In Syrië, waar al jaren een burgeroorlog woedt, strijdt een militaire coalitie onder leiding van de VS tegen IS. De terreurmilitie had in de zomer van 2014 grote gebieden in het noorden van Irak onder haar controle gebracht. Kort daarop riepen de jihadisten het kalifaat uit, waartoe ook regio’s van buurland Syrië behoorden. In maart 2019 volgde de militaire overwinning op IS, maar de terreurmilitie blijft in Irak en Syrië actief en pleegt op regelmatige tijdstippen aanslagen.