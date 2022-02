Spookrijder (36) sterft bij frontale botsing op E313 in Hasselt, vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond

Hasselt

Bij de frontale botsing met een spookrijder op de E313 in Hasselt is woensdagavond een 36-jarige bestuurder uit Heusden-Zolder om het leven gekomen. Hij was verkeerdelijk via de afrit Hasselt-West opgereden. In de auto die hij aanreed, is een vrouw van 43 uit Bilzen levensgevaarlijk gewond geraakt.