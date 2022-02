Mysterieus Havana-syndroom mogelijk toch veroorzaakt door “elektromagnetische energie”

In 2016 werden medewerkers van de Amerikaanse ambassade in de Cubaanse hoofdstad voor het eerst ziek door het bewuste syndroom: zij leden aan misselijkheid, duizeligheid, migraine, geheugenverlies en gehoorverlies. In de daaropvolgende jaren bleek ook het personeel in andere Amerikaanse ambassades wereldwijd last te krijgen van soortgelijke klachten.

Een populaire theorie wil dat een vijandige buitenlandse mogendheid – Cuba? China? Rusland? – met een onbekend geheim wapen op basis van microgolven achter de klachten zou zitten, maar daar werd nooit bewijs voor gevonden. Ook de inlichtingendienst CIA kwam vorige maand nog tot die conclusie in een rapport. Twintig van de duizend onderzochte gezondheidsklachten in dat onderzoek bleven wel “onverklaard”. Volgens een andere theorie gaat het dan weer om ingebeelde klachten, uitgelokt door de vele media-aandacht voor het syndroom.

Nieuw rapport

Maar een nieuw rapport dat vorig jaar besteld werd door de verzamelde Amerikaanse inlichtingendiensten komt nu toch tot de conclusie dat “elektromagnetische energie en ultrageluid verzonden door mobiele apparaten” mogelijk een deel van die onverklaarde klachten zou kunnen veroorzaken. “Een deel van de gezondheidsincidenten kan niet gemakkelijk verklaard worden door omgevingsfactoren of medische aandoeningen”, klinkt het ook. “De symptomen zijn te divers, en mogelijk het gevolg van meerdere mechanismen.”

Het rapport heeft wel zijn beperkingen: het werd uitgevoerd door technologische en medische experts, en onderzocht enkel de wetenschappelijke kant van het verhaal. “Het panel was niet op zoek naar een mogelijke dader”, schrijft CIA-baas William Burns, “maar moest helpen bij het zoeken naar de oorsprong van de mysterieuze kwalen.” De Amerikaanse inlichtingendiensten blijven dan ook verder onderzoek doen naar de oorsprong van het syndroom.