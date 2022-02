Race tegen de klok voor Rayan (5): kleuter zit sinds dinsdag vast in 35 meter diepe waterput

In Marokko is een vijfjarig jongetje dinsdagavond in een diepe waterput gevallen. Rayan zit inmiddels al meer dan 24 uur vast in de put, maar leeft nog: dat blijkt uit beelden van een camera die reddingswerkers lieten afdalen.

De kleine Rayan viel dinsdagavond omstreeks 17 uur in de 60 meter diepe waterput, in het Noord-Marokkaanse Tamorot. De jongen kwam vast te zitten op een diepte van ongeveer 30 meter. “Ik weet niet hoe het gebeurd is”, aldus de moeder van de jongen bij lokale media.

Er werd meteen een grootscheepse reddingsactie op touw gezet, maar die loopt niet van een leien dakje: de schacht is slechts ongeveer een halve meter breed, waardoor de reddingswerkers erg moeilijk af kunnen dalen. Twee pogingen werden al afgebroken, ook door een gebrek aan zuurstof. Daarom werd inmiddels al beslist om ook te beginnen graven aan een tunnel.

Uit videobeelden van een camera die naar beneden werd gelaten, blijkt wel dat Rayan nog leeft. Er werden ook al voedsel, water en zuurstofflessen voor de jongen naar beneden gelaten.

Rond de put hebben zich honderden familieleden en vrienden van de familie verzameld. De reddingsactie wordt ook live uitgezonden via internet: duizenden mensen volgen op die manier wat zich afspeelt op de plek des onheils.

Julen

De zaak doet denken aan die van de Spaanse peuter Julen (2), die in januari 2019 in een 110 meter diepe put in het zuiden van Spanje viel. Hij bleef op zo’n 70 meter diepte steken. Later bleek dat hij kort na de val was overleden aan ernstig hoofdletsel. Een team wist hem pas na twee weken te bereiken via een parallelle schacht.

