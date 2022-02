Covid Safe Ticket staat serieus onder druk, en werkt zelfs contraproductief: “Geloofwaardigheid heeft deuk gekregen”

Het Covid Safe Ticket staat onder druk in ons land. De coronapas wordt niet alleen als overbodig gezien, zo blijkt uit de motivatiebarometer van de UGent, maar zou zelfs contraproductief werken. Heel wat mensen die de boosterprik nog niet kregen, geven aan dat pas te overwegen zodra het CST afgeschaft is. Opmerkelijk voor een instrument dat tijdens eerdere golven wel nog mensen over de streep trok. Hoe komt dat?