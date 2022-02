“Noord-Ierse premier gaat opstappen uit onvrede met Brexit-regeling”

Als Givan zou opstappen, zou dat betekenen dat ook zijn vicepremier Michelle O’Neill van het katholiek-republikeinse Sinn Féin haar post moet verlaten. Daarmee zou de fragiele eenheidsregering in het land enkele maanden voor de lokale verkiezingen uiteenvallen.

Het conflict om het zogenaamde Noord-Ierland-protocol, dat de Britse regering in het kader van de Brexit had onderhandeld met de Europese Unie, is woensdagavond geëscaleerd. De Noord-Ierse minister van Landbouw Edwin Poots van de DUP kondigde aan de douanecontroles op goederen uit Engeland te stoppen. De Britse regering steunde de demarche, maar die werd scherp bekritiseerd door Sinn Féin, de Europese Commissie en buurland Ierland.

Het Noord-Ierland-protocol schrijft voor dat in Noord-Ierland nog steeds de regels van de Europese eenheidsmarkt en douane-unie van kracht zijn. Op die manier werd een harde grens met Ierland vermeden, uit vrees voor nieuwe spanningen. Daardoor is er echter de facto een douanegrens in het Verenigd Koninkrijk. De Britse regering, die zelf over het protocol onderhandeld heeft, en de DUP willen de regeling daarom schrappen.