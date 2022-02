Wijkagent die werd neergestoken door 12-jarige in Peer mag ziekenhuis verlaten

De 41-jarige wijkagent die donderdagnamiddag in Peer door een twaalfjarige jongen werd neergestoken, heeft woensdag het ziekenhuis in Pelt mogen verlaten. Hij kan dus thuis verder herstellen. Dat heeft waarnemend korpschef Eric Cenens van de politiezone Kempenland donderdag bevestigd.

De wijkagent, die donderdag in de Collegelaan in Peer het verkeer in goede banen leidde, werd door de twaalfjarige jongen met een mes in de rug gestoken. De steekletsels waren ernstig, maar bleken gelukkig niet levensbedreigend. Er was een long geraakt, waardoor de agent een tijdje op de afdeling intensieve zorgen moest blijven. Hij moest beademd worden. Afgelopen weekend verhuisde hij naar een gewone ziekenhuiskamer.

Na het steekincident konden de twaalfjarige messentrekker, zijn zeventienjarige broer en hun moeder gearresteerd worden. Na verhoor mocht de moeder vrijdag beschikken.

De jeugdrechter in Hasselt besliste om de messentrekker in een halfopen gemeenschapsinstelling in Mol te plaatsen voor een periode van voorlopig drie maanden. De oudere broer stond na eerdere feiten al onder toezicht van een jeugdrechter. Hij is vrijgelaten, maar hij zal een meer intensieve begeleiding krijgen.