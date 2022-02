Zware explosie op olietanker voor Nigeriaanse kust

Het ongeval in het olieveld Ukpokiti in de Deltastaat, vlakbij de Nigerdelta, gebeurde op de Trinity Spirit, een zogenaamd FPSO-schip (Floating Production, Storage and Offloading) dat gebruikt wordt op olievelden op zee om olie of gas te ontginnen, te behandelen of op te slaan. Het dient als buffer tot wanneer de olie of het gas kan worden overgeladen in tankers. De Trinity Spirit kan tot 22.000 olievaten per dag verwerken.

Op beelden is een enorme zwarte rookwolk te zien boven het schip. Volgens sommige berichten is het schip gezonken.