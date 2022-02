Antwerps parket opent onderzoek naar cyberaanval op havengroep Sea-invest

Na de cyberaanval eerder deze week die de Gentse havengroep Sea-Invest viseerde, met gevolgen voor het laden en lossen in de havens van onder meer Gent en Antwerpen, is het Antwerpse parket een onderzoek gestart. Het parket wil donderdag nauwelijks commentaar kwijt, maar bevestigt dat alles momenteel in kaart wordt gebracht en de Computer Crime Unit van de federale gerechtelijke politie (FGP) bij de zaak betrokken is.

Bij Sea-Invest, de havengroep van de Gentse ondernemer Philippe Van de Vyvere, kwamen alle activiteiten op de terminals wereldwijd zo goed als stil te liggen. Dat zou onder meer gevolgen hebben voor de Belgian New Fruit Wharf in de havens van Antwerpen en Zeebrugge, waar fruit wordt ingevoerd en opgeslagen.

De Morgen bericht dan weer op basis van beurswebsite MarketScreener.com dat ook zes olieterminals in de havens van Antwerpen, Gent, Terneuzen en Amsterdam hinder ondervinden als gevolg van een cyberaanval. Het gaat zowel om uitbatingen van Sea-Tank, een deel van Sea-Invest, als van het Duitse Oiltanking, dat eveneens het slachtoffer is geworden van hackers.

Evos Group, dat terminals uitbaat in Terneuzen, Gent en Malta bevestigde aan het persagentschap Bloomberg dan weer dat het problemen ondervond met zijn IT-systeem, die hebben geleid tot vertragingen.

Het Duitse Mabanaft GmbH & Co., dat grote hoeveelheden brandstof opslaat en verdeelt in Duitsland, is eveneens geviseerd door hackers. Het bedrijf gaf zelf toe dat zijn IT-systemen dinsdag zijn aangevallen, waardoor het niet langer kon opereren. Of er losgeld wordt geëist en of de problemen intussen zijn opgelost, wil Mabanaft niet kwijt.

Ook het parket in Hamburg is intussen een onderzoek gestart, na een strafklacht van een bedrijf dat het slachtoffer was van een cyberaanval. Dat bevestigde een woordvoerder aan het Franse agentschap AFP.