Winkelleegstand voor het eerst in jaren licht afgenomen

Voor het eerst in jaren is de winkelleegstand in ons land afgenomen. Begin 2021 bedroeg de leegstand 11,8 procent, en begin dit jaar was dat licht gedaald, naar 11,6 procent. Dat blijkt uit cijfers van het onderzoeksbureau Locatus. Sinds 2008 houden zij de leegstandcijfers bij, en sindsdien was de leegstand elk jaar toegenomen. Die daling betekent echter niet dat de Belgische retail herstelt, beklemtoont Locatus.

Net als in 2020 kampte de retail ook in 2021 nog met de coronapandemie, al zijn de beperkende maatregelen natuurlijk wel geleidelijk afgebouwd. In de centrumsteden is weer meer passage, maar het niveau van voor de pandemie is nog lang niet bereikt.

Dat er toch minder leegstand was in 2021, heeft onder meer te maken met de blijvende overheidssteun, ook voor bedrijven die eigenlijk niet meer levensvatbaar zijn. Locatus wijst er bijvoorbeeld op dat het aantal modewinkels vorig jaar minder sterk gedaald is dan in de voorgaande jaren.

Een andere factor is dat sommige sectoren wél van de coronacrisis profiteerden. Het gaat dan om “nabijheidswinkels” zoals supermarkten, bakkers, slagers... die konden profiteren van de sluiting van de horeca. Ook woonwinkels gingen erop vooruit, omdat thuiskantoren ingericht moesten worden en er budget was voor grote aankopen door beperkte reismogelijkheden.

Daarnaast speelt deels ook mee dat meer dan een tiende van de 24.000 leegstaande panden in de loop van 2021 of gesloopt werden, of omgebouwd werden naar een woning of kantoor.

De pandemie en de hoge vlucht van e-commerce hebben een aantal pandeigenaren doen beseffen dat ze de hoge huurprijzen niet meer kunnen vasthouden, vermoedt Locatus. Door die lagere prijzen werd het weer interessant voor nabijheidswinkels om zich in stadscentra te vestigen. Die evolutie is vooral te zien in middelgrote en kleinere winkelgebieden - in de grootste centra nam de leegstand wel nog toe. Die verplaatsing naar de stadscentra door nabijheidswinkels lijkt ten koste te gaan van de baanconcentraties en retailparken, waar de leegstand juist is opgelopen, stelt Locatus vast.

Zowel in Vlaanderen als Wallonië daalde de leegstand, van respectievelijk 10,9 en 13,7 procent naar 10,8 en 13,3 procent. In Brussel was er wel nog een toename, van 11,2 naar 11,4 procent.

In absolute aantallen daalde het aantal leegstaande panden van 23.898 begin 2021 naar 23.405 aan het begin van 2022. Ook het aantal leegstaande meters is vorig jaar gedaald. Procentueel daalde de leegstand van 10,1 procent van de retailmeters aan het begin van 2021 naar 9,8 procent aan het begin van 2022.