Charles De Ketelaere zit al aan dezelfde cijfers als Kevin De Bruyne in zijn laatste seizoen in België: “Hij heeft nog een stap gezet”

9 goals en 4 assists sinds begin december. Tegen KV Kortrijk sleurde hij Club Brugge naar de zege met een assist, in de beker op AA Gent scoorde hij de winning goal. Het talent van Charles De Ketelaere (20) is tot wasdom aan het komen. De aanvaller zit nu al aan dezelfde cijfers als Kevin De Bruyne (30) toen die tien jaar geleden op precies dezelfde leeftijd aan zijn laatste seizoen in België bezig was. “Ik twijfel er niet aan dat De Ketelaere komende zomer ook die stap naar het buitenland zet”, zegt analist en ex-Club Brugge-aanvaller Gert Verheyen.