Hoge bloeddruk door coronacrisis minder vaak ontdekt. Wat is het gevaar? Wat kun je zelf doen? En zijn er signalen?

Een groep patiënten met hoge bloeddruk is door de coronacrisis onder de radar gebleven. De routinecontroles vielen weg, waardoor de aandoening bij hen nog niet is ontdekt, zo blijkt uit onderzoek van de mutualiteiten. Maar zijn er waarschuwingssignalen om rekening mee te houden? En is het erg gevaarlijk? “Hoge bloeddruk is de stille doder. Mensen weten meestal niet eens dat ze het hebben”, zegt cardioloog Pedro Brugada.